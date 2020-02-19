متحدث «الكهرباء»: مفيش حاجة اسمها ادفع وبعد كدة اشتكى.. ونستقبل كل البلاغات

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه جار التحول من العدادات العادية إلى العدادات مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت 8 ملايين بلاغ في الفترة من 2016 وحتى 2020.وأضاف حمزة خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنه كان هناك 4.5 مليون بلاغ من شكاوى فنية في العدادات، بينما الحالات التجارية لم تتخط الـ320 ألف شكوى على مدار السنوات الثلاث الماضية.وأكد المتحدث باسم الكهرباء، أنه يتم البحث في كل الشكاوى حتى لو الشكوى غير صحيحة للتأكد من صحتها ومن مصداقية مبلغها، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها ادفع وبعد كدة اشتكى ورقم الخط الساخن 121 يتم استقبال الشكاوى من خلاله وتستقبل إحدى الشركات المستقلة الشكاوى".