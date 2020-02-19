بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، غداً الخميس، «قصر ثقافة توشكى» بعد عمليات إحلاله وتجديده، في حضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.وأكدت «عبدالدايم» استمرار وتواصل عملية إثراء البنية الثقافية في مختلف ربوع مصر، والتي تمثل روافد للتنوير، مشيرة إلى دور القوى الناعمة في بناء الإنسان وتطوير المجتمع باعتبارها أحد العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.وأضافت الوزيرة أنَّ قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني إلى المناطقة الحدودية والأكثر احتياجاً.وأشارت إلى إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والجيال الجديدة من أبناء الجنوب.من جانبه، قال أحمد عواض إنَّ قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام 1964 وتوقف العمل به منذ 3 سنوات نتيجة لتصدع المبنى ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها في العام المضي بسرعة إنهاء أعمال الإحلال والتجديد واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له والتي وصلت إلى 1245 متراً مربعاً.ويتكون القصر من طابقين ومسرح بمسطح 180 متراً مربعاً، ويضم الطابق الأرضي مكتبة عامة وقاعة تكنولوجيا معلومات وقاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والإداريين، أما الطابق الأول فيضم قاعات أنشطة الطفل.