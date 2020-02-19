فولكلور سان بطرسبورج والحصان على مسرح جامعة أسوان

شهد مسرح جامعة أسوان استعراضات لعدد من الفرق الفنية، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة والذى يقام في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى.ويحضر فعاليات المهرجان كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمداء الكليات، إلى جانب جمع غفير من طلبة الجامعة.وقدمت فرقة «الشرقية» رقصاتها الفلكلورية التي تعبر عن تراثها الشعبي منها «الحوايا، الحصان، السبوع، الفرح، والفلاحي».وتعد فرقة «الشرقية» من أقدم الفرق الفنية وتأسست عام ١٩٦٨، وقد شاركت في عدد من المهرجانات الدولية منها مهرجان ديجون بفرنسا، ومهرجان كاتوفيتسا بدولة بولندا، ومهرجان بورصا وسامسون بتركيا ومهرجان جانا بفرنسا.كما قدمت فرقة روسيا عددًا من الرقصات منها رقصة الكالينكا المشهورة، وهى فرقة للرقص الفولكلورى في سان بطرسبورج بروسيا تأسست منذ ثلاثين عاما.وأقيم بنادي كهرباء صحاري عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، عبرت من خلاله عن التراث الفني الأسوانى تضمن رقصات النجرشاد، الكف الجعفري، التاتا، الكارج، ويرجع تأسيسها إلى عام ١٩٧٤، كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية في إثيوبيا، واليمن، وزامبيا، كما أدت فرقة اليونان أشهر رقصاتها وهي الزوربا.