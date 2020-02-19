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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة تنفعل على الهواء وتوجه رسائل نارية لهاني شاكر (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:15 ص
جريدة الدستور
أحمد عبد الرازق
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شنت الإعلامية بسمة وهبة هجومًا حادًا على قرار نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، بمنع أغانى المهرجانات، قائلة: «من يقول إن أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام.. هم أكبر أعداء الذوق العام وأكبر أعداء المجتمع».

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»: «الأستاذ هانى شاكر لو كان وفر وقته وخناقاته مع مطربي المهرجانات، فى إنه يعمل أغنية جديدة متعوب عليها، أو يعمل مشروع كبير لإنتاج أغاني ليها معنى، ما كنتش أغاني المهرجانات انفردت بالساحة». 

واستدركت: «لكن هانى شاكر بيتخانق وبس.. وهذا يدل على قلة معرفة تركيبة المجتمع الذى نعيش فيه.. ولو وفرت جهدك الذى تهدره فى المسكنة والصراخ.. وتتفرغ لإنتاج محتوى راقي سيكون أفضل».

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