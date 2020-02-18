اتحاد الكرة: قمة الدوري في موعدها.. وكرامتنا فوق أى اعتبار
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:04 م
أكد محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، عدم وجود أي نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، مشددا على أنها ستقام في الموعد المقرر لها يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
وقال فضل، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة يوم 24 فبراير الجاري".
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وقال فضل، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة يوم 24 فبراير الجاري".
التفاصيل..
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