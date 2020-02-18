محمد الريفي: بعض برامج المسابقات تختار الفائزين (فيديو)

قال الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج "إكس فاكتور"، إن برامج المسابقات تعطي قاعدة جماهيرية كبيرة لكل المشتركين فيها، حتى لو لم يحصد اللقب، كما أنها تتسبب في انتشار واسع لأي فنان.وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "عندما كسبت اللقب ملك المغرب أرسل لي برقية تهئنة وقوبلت باستقبال حافل في المطار ولم أصدق نفسي وقتها".وأكد أن التصويت في برامج المسابقات نوعان الأول حقيقي مثل برنامج "إكس فاكتور"، لأن التصويت عليه يتم في شركة بلندن والنتائج تأتي لمصر، وكانت هناك صعوبة أن يتلاعب أحد بالنتائج، وتوجد برامج أخرى هي من تحدد صوتا بعينه ليكسب على الرغم من وجود أصوات جيدة جدًا، وذلك على اعتبار الشكل والعائد المادي الذي يعود عليهم بعدها.