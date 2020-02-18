«الثقافي القبطي الأرثوذكسي» يستقبل المشاركين بالبرنامج التدريبي

استقبل بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المشاركين بالبرنامج التدريبي المكون من 150 إماما وقسيسا، وفي إطار فعاليات البرنامج التدريبى "لأنى أب"، الذي نظم بالتعاون مع مبادرة "Wellspring Egypt" وأنا المصري بالفترة من 17 إلى 20 فبراير الجاري.جاء ذلك برعاية رئيسا بيت العائلة المصرية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأمين العام المساعد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام.وألقى الدكتور "كاسى كارستنز"مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب"، محاضرة بعنوان "التأثير السلبي للسوشيال ميديا داخل الأسرة" وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.وأشار نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن اللقاءات والبرامج التدريبية الدورية التي تنظمها بيت العائلة المصرية لتعزيز مفهوم المواطنة الحقيقة لدى الآئمة والقساوسة وكذا الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن.حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية، ود. جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط مقرر لجنة الطوارئ المركزية لبيت العائلة المصرية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة wellspring.