الباز يطالب بوضع مطربي المهرجانات في «حجر غنائي»

اقترح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن يتم وضع مطربي المهرجانات في حجر غنائي يشبه الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الحجر الغنائي الهدف منه التعامل مع هذه الظاهرة بتحجيمها أولًا ثم فحص من يصلح للغناء ومن لا يصلح، ويتم تعليمهم أن الكلام الذي يرددونه "عيب".واستكمل أن الكلام الذي يردده مطربو المهرجانات ليس فقط تحريضا على الفسق، ولكنه كلام جنسي واضح.وواصل الباز: "أنا أدعو نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، أن يقوم بعزل هؤلاء المطربين في حجر غنائي لمنع انتشارهم، وبعدها يتم تأهيلهم للغناء إن كانوا سيصلحون لذلك".