داليا مصطفى ضيفة «أسرار النجوم» الخميس

تحل الفنانة داليا مصطفى، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وذلك يوم الخميس المقبل.وتكشف داليا مصطفى، خلال الحلقة عن أهم كواليس أعمالها الفنية وتفاصيل مسلسلها الأخير "حواديت الشانزليزيه"، والذي شاركت في بطولته مع الفنان الأردني إياد نصار.كما تكشف خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الفنان شريف سلامة وأطفالها.مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم إياد نصار، مي سليم، دانا حمدان، ومن تأليف نهي سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقص عادل.