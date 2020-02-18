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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المخزن» يختتم عروضه بثقافة أسيوط (صور)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:00 م
المخزن
المخزن
حسام الضمراني
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اختتمت فعاليات العرض المسرحي "المخزن" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أبهر الجمهور العرض المسرحي المخزن الذي قدمه قصر ثقافة ديروط بقاعة نادي المعلمين.

المخزن يروي قضية هامة من قضايا المجتمع وتوضح الظلم الذي وقع على أحد الأفراد واختطاف ابنه ويوضح كيفية التعامل مع المواقف التي تسردها القضية وكيفية الانتقام.

العرض من تأليف محمد عثمان وأشعار سيد عبدالرازق وتصميم ديكور فتحى مرزوق وإخراج مارك صفوت ويضم نخبة من المبدعين الشباب وهم أحمد محمد صلاح وإيمان نبيل محمد، إبراهيم يوسف محمود أحمد عاطف محمد، محمد أشرف حسنى،احمد عبداللاه فوزى، أمانى عصمت ثابت، جهاد بدوى محمد، أبانوب منصور، محمود مصطفى عبدالحميد، أحمد فخري محمد، محمود فخري محمد، محمد شعبان توفيق مصطفى وردانى توفيق، المعتصم بالله ياسين على، عبدالرحمن محمد سيد، نور الدين بدر زكريا، عمر أحمد محمد، أحمد رجب محمد، عبدالله محمود.
المخزن
المخزن
المخزن
المخزن
المخزن
المخزن

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