التنسيقية تلتقى صفى الدين خربوش للاستماع لرؤيته فى الاستحقاقات الانتخابية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور صفي الدين خربوش -أستاذ العلوم السياسية-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.ورحب الدكتور صفي الدين بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.وأعرب الدكتور صفي الدين خربوش عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.