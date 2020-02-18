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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبور 64 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بإجمالي حمولة 4.2 مليون طن

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:52 م
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت، أمس الاثنين، عبور 64 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4.229 مليون طن.

وأوضح، عبر بيان له، أنه عبرت من الشمال 27 سفينة بحمولة 1،654 مليون طن، كما عبر من الجنوب 37 سفينة بحمولة 2،575 مليون طن، وهو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.

وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.

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