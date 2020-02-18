التعليم: عجز المعلمين يصل لـ320 ألفا.. وإجراءات جديدة لحل الأزمة (فيديو)

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عجز في المعلمين يصل إلى 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن ميزانية الدولة في الوقت الحالي لا تسمح بتعيين هذا العدد، لذلك تلجأ الوزارة إلى التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمن أثبت جدارة في التدريس للتعاقد بنظام الحصة.وأضاف نائب الوزير، خلال مداخلة له فى برنامج هذا الصباح على قناة أكسترا نيوز صباح اليوم، أنه تمت مخاطبة وزارة التضامن الأجتماعي بالسماح لخريجي كليات التربية من خلال الخدمة العامة في المدارس، لسد عجز المعلمين.وأشار إلى أن الدولة لا تسمح بالتعيين حاليًا، فلذلك تم اللجوء لحلول بديلة، لحل أزمة عجز المعلمين.وأوضح نائب الوزير، أن جاري الاستعانة بالمعلمين الذين سبق اختيارهم بمسابقة الـ 36 ألف معلم، وسيتم التعامل معهم بالأجر بالحصة.أما عن طرح فكرة التطوع بالتدريس، أكد أن للمتطوعين شرط أن يكونوا من خريجي كلية التربية، أو من حاملي المؤهلات التربوية، دون تحمل نفقات فى ظل عدم وجود امكانية مادية، مشيرًا إلى أنهم سيكون لهم ميزة فى التعيين فى المسابقات القادمة.