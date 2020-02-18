رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التعليم: عجز المعلمين يصل لـ320 ألفا.. وإجراءات جديدة لحل الأزمة (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:35 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عجز في المعلمين يصل إلى 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن ميزانية الدولة في الوقت الحالي لا تسمح بتعيين هذا العدد، لذلك تلجأ الوزارة إلى التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمن أثبت جدارة في التدريس للتعاقد بنظام الحصة.

وأضاف نائب الوزير، خلال مداخلة له فى برنامج هذا الصباح على قناة أكسترا نيوز صباح اليوم، أنه تمت مخاطبة وزارة التضامن الأجتماعي بالسماح لخريجي كليات التربية من خلال الخدمة العامة في المدارس، لسد عجز المعلمين.

وأشار إلى أن الدولة لا تسمح بالتعيين حاليًا، فلذلك تم اللجوء لحلول بديلة، لحل أزمة عجز المعلمين.

وأوضح نائب الوزير، أن جاري الاستعانة بالمعلمين الذين سبق اختيارهم بمسابقة الـ 36 ألف معلم، وسيتم التعامل معهم بالأجر بالحصة.

أما عن طرح فكرة التطوع بالتدريس، أكد أن للمتطوعين شرط أن يكونوا من خريجي كلية التربية، أو من حاملي المؤهلات التربوية، دون تحمل نفقات فى ظل عدم وجود امكانية مادية، مشيرًا إلى أنهم سيكون لهم ميزة فى التعيين فى المسابقات القادمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

منذ حوالي 16 ساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

منذ حوالي 18 ساعة

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الغرفة التجارية: مناقصات لتوفير الفول البلدي قبل رمضان للحد من ارتفاع الأسعار

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الخميس.. الأوبرا تنظم معرض فنون تشكيلية بجامعة عين شمس

«اللغز الأنثوي» على مائدة نادي كتاب هُن.. 26 فبراير

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة