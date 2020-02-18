«ادعم نقابتك»: سنقف ضد دخول غير المشتغلين لـ«المحامين»

قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة، إن جميع المحامين المشتغلين سيقفون ضد عودة غير المشتغلين إلى نقابة المحامين.وأضاف جابر، في بيان: "مشروع التنقية حلم لجموع المحامين وعندما تحقق وجدنا من يعترض عليه لمجرد أن سامح عاشور، النقيب الحالي هو من قام به، لوجود خصومه نقابية بينه ومعارضيه".وأشار جابر، إلى أنه لن يتم فرض شيء على المحامين بدون إرادتهم ودون موافقتهم، مؤكدا أن مسألة دخول غير المشتغلين، والذين تقدر أعدادهم بـ300 ألف لن يحدث، لكونهم كانوا عبء على نقابة المحامين، وكانوا يبددون أموال نقابة المحامين وتسببوا في خسائر بالملايين بصندوقي العلاج والمعاش.وتابع: "نقابة المحامين نقابة مهنية وليست جمعية استهلاكية أو شؤون اجتماعية حتى يطمع في مواردها".واختتم: "نطالب بتنقية جديدة للحالات التي تسربت ودخلت جدول المشتغلين، ولن نترك هذه الحالات إلا بعد إبعادها لتكون نقابة المحامين للمهنيين والمشتغليين فقط".