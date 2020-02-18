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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

طوارئ بالطرق الصوفية بمناسبة «زين العابدين» والختام السبت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:17 م
الصوفية
الصوفية
عمرو رشدى
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بدأ أتباع الطرق الصوفية فى التوافد على مقام "الإمام على زين العابدين بن الحسين" بوسط القاهرة، وذلك للاحتفال بمولده الذى يشهد حضورًا مكثفًا كل عام، من قبل أتباع ومريدي كل الطرق الصوفية، وأحباب آل بيت رسول الله.

وكانت الطرق الصوفية قد قامت بنصب الخيام والسرادقات الخاصة بها فى الشوارع والأزقة الملاصقة لمسجد "زين العابدين بن الحسين"، وذلك لاستقبال الزائرين الذين يأتون من كل أنحاء مصر فى هذه الذكرى الغالية على كل أتباع الطرق.

وأكد الدكتور سيد مندور القيادى بالطريقة السمانية، أن المولد "الزينى" يشهد مشاركة كبيرة كل عام من أبناء الطرق الصوفية وأحباب آل بيت رسول الله، الأمر الذي يحول الاحتفال إلى احتفال مليوني، يشهده القاصى والدانى من أهل المحروسة وهذا منذ قديم الأزل، فموالد الصالحين والصوفية ذات طابع خاص، تجمع أهل مصر على مائدة الصوفية من أجل ذكر الله ومحبة آل بيت رسول الله.

وتابع" مندور" أن المولد هذا العام، يشهد التجمع الصوفى العلمى، للعلماء والشيوخ، وهذا يعتبر التجمع الثاني لعلماء أهل الصوفية فى مصر، والهدف من هذا التجمع التأكيد على الدور المحوري الذى يلعبه الصوفية فى المجتمع المصري، من خلال أفكارهم وآرائهم التي تمثل الفكر الوسطى المعتدل المقابل للفكر المتطرف.

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