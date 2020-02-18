الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة الترم الأول:

ظهرت رسميا نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس، بعد الاعتماد الرسمي من قبل رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، مؤكدًا إن النسب المعروضة لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 – 2020 تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على موقع كلية تجارة جامعة القاهرة للتعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 – 2020.وأكد رئيس الجامعة ظهور نتائج الفرقة الأولى بكلية التجارة، جميع الشعب، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وسيتم إعلان باقي الدفعات تباعًا بواقع فرقة كل 24 ساعة.وصرح رئيس جامعة القاهرة أن نسبة نجاح الفرقة الأولى كلية التجارة انتظام وانتساب بجامعة القاهرة على مستوى جميع الشعب قد بلغت 95.2 %، وقد تم اعلان نتيجة الترم الاول رسميًا لجميع طلاب سنة اولى تجارة، وسيتم إعلان نتائج باقي الفرق تباعًا الأيام القادمة، ويمكن الان الاستعلام عن نتيجة تجارة القاهرة 2020 عبر موقع نتائج جامعة القاهرة.جميع طلاب الفرقة الأولي كلية التجارة يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائجهم رسميًا، عبر الموقع الرسمي لجامعة القاهرة، كلية التجارة، والذي يتم نشر عليه جميع النتائج الرسمية للجامعة، وسوف نوضح لكم الآن طريقة معرفة نتائج كلية التجارة الترم الأول لجميع الفرق، وجميع الأقسامخطوات الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 الترم الاول:- دخول الموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة القاهر- اختيار الفرقة التي بها الطالب سواء الأولى أو الثانية- كتابة الاسم ورقم الجلوس.- ضغط على زر عرض البيانات الظاهر أمامك.