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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وحيد الطويلة في حوار مفتوح بمختبر السرديات بالدار البيضاء.. الأربعاء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:17 م
وحيد الطويلة
وحيد الطويلة
حسام الضمراني
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يستضيف مختبر السرديات بالدار البيضاء الكاتب الروائي المصري وحيد الطويلة يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بفضاء الحرية عين الشق، في حوار مفتوح بعنوان "لماذا أكتب الرواية؟"؛ يشارك فيه الكاتب وعدد من النقاد والأدباء: "أنيس الرافعي، عمر العسري، عبد الرحمان غانمي، عبد العالي دمياني وشعيب حليفي".

يذكر أن رواية «جنازة جديدة لعماد حمدي» أحدث روايات وحيد الطويلة، والصادرة عن دار الشروق للنشر، وتنقلك رواية «جنازة جديدة لعماد حمدي» إلى عوالمَ سُفلية غامضة مع فنان مجنون تصادَف أنه ضابط شرطة. عالم غرائبي من القتلة والمخبرين والبلطجية ومُسجّلات الآداب وعُشاق البذلة الرسمية.

تساؤلات كثيرة تثيرها الرواية التي تدور حول «فجنون»؛ الضابط الذي يواجه الإجرام والفساد معًا، ولا تضايقه كآبتهما بقدر ما يضايقه سجنه الداخلي وعذابه بين ميوله الفنية وبين إجبار أبيه له على الالتحاق بكلية الشرطة، بينما تبحث روحه عن حريتها وسط عالم مليء بالجريمة والحب والفن.

في لغة هي مزيج بين نزق مُسّجل خطر ولمسة فنان، يأخذ وحيد الطويلة القارئ معه إلى داخل الرواية. لا يكتفي بكونه شاهدًا على الأحداث، وإنما يمتد تفاعل القارئ إلى اختيار عنوان الرواية مع الكاتب وهو يدعوه لعنونتها كما يشاء حين ينتهي من مُتعة القراءة.
وحيد الطويلة
وحيد الطويلة
وحيد الطويلة
وحيد الطويلة

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