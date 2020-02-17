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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:07 م
هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد عبد الرازق
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أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين تنبيها على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بما في ذلك عدم التعامل مع المنشأة المخالفة للقرار.

وفي هذا الصدد، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن شعبة المهرجانات بالنقابة تعتمد على إصدار تصاريح لفترة مؤقتة لمطربي المهرجانات وتكون محددة الوقت حسبما ترى النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن عدد مطربي المهرجانات الحاصلين على ترخيص من النقابة، قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه تم وقف التصاريح نهائيًا لمطربي المهرجانات ومن هم على شاكلتهم ـ بحسب تعبيره ـ معلقًا "كفانا تهريج".

وعن بعض الممثلين الذين يقومون بعمل حفلات غنائية وموقف النقابة منهم مثل محمد رمضان، أكد شاكر أن رمضان لم يخضع لاختبار النقابة لأنه "مش بيغني.. بيتكلم"، حيث إنه لا يقدم مهرجانات ولكنه يقدم فن "راب" وهناك شعبة راب بنقابة الموسيقيين.

وتابع: رمضان عضو نقابة مهن تمثيلية، وحال أراد الغناء، فإن نقابة المهن الموسيقية تمنحه ترخيصا، لكن مضمون ما يقوله رمضان ليس من اختصاص النقابة وإنما من اختصاص المصنفات الفنية.

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