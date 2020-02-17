محمد الباز: استضافة مطربي المهرجانات «خيانة إعلامية»

استعرض الإعلامي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو لرقص طلاب على أغنية مهرجان "بنت الجيران"، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أن هذه المدرسة في بني غازي بليبيا، وليس في مصر.وأشاد محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بتوجيه خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، مؤكدا أنه قرار صائب وهام.وتابع: "لا يجوز أن يقوم الإعلام بإذاعة هذه الأغاني، وما حدث من استضافة مطربي الأغاني الشعبية والمهرجانات في الإعلان خيانة إعلامية، ولابد من عقاب وحساب على ما تم ذلك في الإعلام".