اتحاد المستثمرين: لن يكون هناك شركات متعثرة خلال أشهر قليلة

قال الدكتور محرم فؤاد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة في مصر، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي، وطارق عامر واتخذ قرارات جريئة جدًا لحل مشاكل المتعثرين وتصل إلى 8000 مصنع ورفع عنهم المديونيات بما يعادل 31 مليار جنيه مع البنوك.وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه خطوات غير مسبوقة وقرارات جريئة من الرئيس ورئاسة الوزراء والبنك المركزي ولدينا مشكلة أخرى وهي أن بعض المصانع التي لم تسدد فواتير الكهرباء تم قطع الكهرباء عنها، وهناك فكرة جديدة يقودها البنك المركزي وهو تجميع المديونيات للكهرباء والغاز ودفعها نيابة عن المستثمرين للكهرباء ووزارة البترول ويقوم بتقسيطها على مدار 10 سنوات".وتابع: "يوجد لجنة دائمة مع البنك المركزي تجتمع دوريًا مع البنك المركزي ولن يكون هناك شركات متعثرة خلال الأشهر المقبلة".