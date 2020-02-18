حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع وذلك تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من الجدي.عاطفيا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عددًا من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.صحيًا: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بها.برج الثورمهنيًا: تتحسن الظروف مع انتقال القمر إلى موقع مناسب من برجك إلى برج الجدي الترابي الصديق، ما يجعلك تختبر بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.صحيًا: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.برج الجوزاءمهنيًا: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع أرباب العمل بوجهة نظرك.عاطفيًا: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعًا وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك الرياضة.برج السرطانمهنيًا: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.عاطفيًا: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعودًا لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.صحيًا: تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر يساعدك في ذلك.برج الأسدمهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.عاطفيًا: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.صحيًا: تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك.برج العذراءمهنيًا: أن انتقال القمر إلى برج الجدي الترابي الصديق يعني المزيد من الحظ والتطور فتكون بألف خير وعلى موعد مع النجاح، أن الفلك يقدم لك مكافأة هدية فما عليك إلا أن تستفيد من نوعية الوقت الثمين.عاطفيًا: يقوى الوهج العاطفي بشكل كبير جدًا، وتجد أن السبب الحقيقي هو إهمال كل ما كان يشغلك عن الحبيب والتقرب منه.صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبيًا جدًا.برج الميزانمهنيًا: أن انتقال القمر إلى الجدي أي إلى مواجهة برجك الذي يطال الوضع الصحي والعائلي ويشير إلى مواجهة وتأثيرات مزعجة متطلبة تأخذ منك طاقة كبيرة تراجع تأخير أجواء متعبة وضاغطة.عاطفيًا: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جدًا، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.صحيًا: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحيًا، طبعًا من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.برج العقربمهنيًا: تعيش يومًا جيدًا جدًا فلا تقف مراقبًا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك تعود وتضعف حيويتك.عاطفيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.صحيًا: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.برج القوسمهنيًا: مهم جدًا فتكون مرحلة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة فتتحمس لبدء مشروع أو اتخاذ قرار مصيري.عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا؛ لذا من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.برج الجديمهنيًا: أن وصول القمر إلى برجك يجعلك تعيش أوقاتا ناجحة مليئة بالحظ، كما يبشرك الفلك ببداية مرحلة جديدة مثمرة واستثنائية.عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا يكون أكثر إخلاصًا وتفانيًا وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.صحيًا: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.برج الدلومهنيًا: يجب أن تحافظ هذا اليوم على ثقتك بالنفس، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.عاطفيًا: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل؛ لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.صحيًا: اذا كنت متوترًا وعصبيًا، ابحث عن الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعًا.برج الحوتمهنيًا: أن وصول القمر إلى الجدي الصديق يجعلك المنافس الأقوى والأصعب تتطور الأمور تتقدم تنجح انفراجات وحظوظ بارزة فلا تخاف فأنت أمام صفحة مفصلية تقرر فيها ما تريد وما يناسبك.عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.