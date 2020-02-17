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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حسن شاكوش لـ«الدستور»: «عايز الناس تساعدنى وتفرح أمى بيّا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:41 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
هاجر رضا
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وجّه مغنّي المهرجانات حسن شاكوش رسالة إلى جمهوره عبر «الدستور»، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف ما يُطلق عليهم «مطربو المهرجانات» عن الغناء.

وقال «شاكوش» لـ«الدستور»: «محدش عارف أنا اتظلمت إزاي، وحصلي إيه عشان أوصل للي أنا فيه دلوقتي، وكنت أتمنى أقف وسط الجمهور في الاستاد وأنا لاعب بس محصلش نصيب، عشان كده عايز الناس تساعدني وتفرح أمي بيّا زي ما هي فرحانة، وتفعّل الهاشتاج (#عدم_وقف_حسن_شاكوش_و_عمر_كمال)».

وكان «شاكوش» قد دشّن «هاشتاج» #عدم_وقف_حسن_شاكوش_و_عمر_كمال، مطالبًا جمهوره بمساندته ضد قرار نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، قد أصدر الأحد قرارًا بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات.

وجاء نص القرار من نقابة المهن الموسيقية في صورة تنبيه موجه إلى جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع ما يطلق عليهم «مطربو المهرجانات».

وحذر القرار المخالفين من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة.

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