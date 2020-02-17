أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي وفدا من الكونجرس الأمريكي

التقى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، اليوم، بوفد من الكونجرس الأمريكي، وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود الرابطة حول العالم، في التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب وبنائها جسور الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب.وثمّن الوفد جهود الرابطة في تعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الأديان والثقافات ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين بخطابها في معالجة العديد من القضايا المهمة، والأثر الكبير لزياراتها المختلفة الهادفة لنشر الوعي وتعزيز الوئام بين أتباع الأديان.من جهته، رحّب الشيخ العيسى بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب المنضوين تحت مظلتها، على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة.وأضاف أن الجميع يُعَوّل كثيرًا على قيام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يجب عليها من التقريب الإيجابي، بين التنوع الديني والثقافي في دائرة المشتركات التي تمثل القانون الطبيعي للإنسانية الذي يكفل لها العيش معًا بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنبها كافة أشكال الصدام والصراع الديني والحضاري.واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التي تطرق لها النقاش في إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك.