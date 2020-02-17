عرض آخر أعمال طلعت زكريا «بعد الخميس» بدول الخليج 5 مارس

شارك النجم الراحل طلعت زكريا في عمل سينمائي مشترك بين مصر والسعودية والإمارات ولبنان، وذلك قبل وفاته مباشرةً، يحمل اسم "بعد الخميس".العمل استقرت الجهة المنتجة له، على إطلاق عرضه في الإمارات وكل دول الخليج، بدايًة من 5 مارس المقبل، على أن يتم تحديد موعد لعرضه في مصر خلال الأيام المقبلة.تدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من أربع جنسيات عربية، حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، لكن الوالد يفارق الحياة تاركا ثروته لولديه اللذين لا يحسنان التصرف بها، لتصبح سببا في نزاعاتهما."بعد الخميس"، بطولة نخبة من نجوم الكوميديا من خمس جنسيات، فمن مصر الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن السعودية عبد الله الجميري ومحمد هاشم، ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي وجيهان أنور، ومن لبنان داليدا خليل.