«حلم الملح» الفيلم المصري الوحيد المشارك في مهرجان «نيبال»

يشارك الفيلم الوثائقي "حلم الملح" للمخرجة مروة كامل في مهرجان نيبال الدولي، ويعد الفيلم المصري الوحيد المشارك في هذا المهرجان، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما.وتدور أحداث الفيلم حول شاب في العقد الرابع من العمر، فقد إحدى عينيه جراء عدم تمكنه من السيطرة على الآلة المستخدمة أثناء عمله في تصنيع الأشكال الجمالية من الحجارة بمطروح، وذهب لواحة سيوة منذ فترة، وكان يهوى النحت على الصخر وعمل الأشكال الجمالية التي تعكس جمال الواحة، ثم ظهر الملح الصخري بسيوة عام 2011، وهو ما جعله يبدأ في تلك اللحظة في استغلال الكتل الحجرية من الملح في صنع الأباجورات والأسرّة وغيرها من الأشكال الجمالية.الفيلم يعكس حلم النحات نبيل حرباوي الذي امتلئت عينه التي فقدها بالنور، ليضيء حياة الحالمين، وجرى التصوير بالبحيرات الملحية والواحة والبازارات وورشة التصنيع.