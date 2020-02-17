حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 17 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديدًا مشوّقًا، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس.عاطفيًا: مكاسب غير متوقعة في العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحًا عند الشريك ويزيده تعلقًا بك وإصرارًا على إرضائك باستمرار.صحيًا: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.