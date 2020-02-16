«حرب انتخابات».. نتنياهو يستغل أزمة «جانتس– القائمة العربية»

استغل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، الخلافات بين القائمة العربية المشتركة، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض»، ليشن هجومًا على الأخير يصب في مصلحته انتخابيًا.ويسعى نتنياهو إلى إظهار أي خطوات يسعى جانتس لاتخاذها على أنها سلبيات تضر بهوية الكيان الإسرائيلي، حيث يعمل رئيس حزب الليكود للحصول على أغلبية المقاعد في انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة.وقال جانتس إنه سيتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية ذات أغلبية يهودية ودون مشاركة القائمة العربية، مشددًا على أنه لن يتعاون معهم، ولا يحتاج إلى دعمه في الانتخابات أو تشكيل الحكومة.وأكد جانتس، خلال فعالية انتخابية، أنه لن يعتمد على وجود القائمة العربية المشتركة من أجل تشكيله الحكومة المقبلة حال فوزه، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وجاءت تصريحات جانتس، بعد أيام قليلة من إعلانه أن القائمة العربية المشتركة لن تكون جزءًا من حكومته، حال فوزه بالانتخابات، بعد وضع الأخيرة عدة شروط للانضمام إليه، أبرزها عدم مشاركة أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" في الحكومة، وعدم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وقال نتنياهو، في إحدى فعالياته الانتخابية، هاجم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، قائلا إن الأخير لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة القائمة العربية المشتركة.وأكد نتنياهو أن جانتس يكذب بشأن عدم التعاون مع القائمة العربية المشتركة في تشكيل الحكومة الإسرائيلي المقبلة حال فوزه بالانتخابات، متابعا: "بيني كاذب، ولن يتمكن من تشكيل حكومة دون التعاون مع أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية المشتركة"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.من جانبه، أكد أحمد الطبيبي رئيس القائمة العربية المشتركة، أن حزب "أزرق أبيض" لن يستطيع تشكيل أي حكومة دون مشاركتهم، نظرًا لأنهم يعتبروا القوى الثالثة في الكنيست.وأوضح الطيبي، في وقت سابق، أن القائمة تسعى للحصول على 15 مقعدًا في انتخابات الكنيست، بعد حصولهم على 13 مقعدًا خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، التي جرت في سبتمبر الماضي.