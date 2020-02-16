أحلام تشارك في افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي

تشارك الفنانة الإماراتية أحلام، في إحياء حفل غنائي كبير في افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وذلك يوم الخميس 20 فبراير.ويشارك في الحفل الفنان السعودي محمد عبده، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والحفل من المقرر إقامته على مسرح الكورنيش الرئيسي للفجيرة.من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة أحلام، مؤخرًا عن عدم مشاركتها في برامج اكتشاف المواهب خلال العامين المقبلين وذلك لتفرغها لألبومها الجديد.وتشارك أحلام، كعضو لجنة تحكيم في برنامج "أراب أيدول"، وبرنامج "ذا فويس"، على فضائية "mbc مصر".