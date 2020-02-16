خبير بالشأن التركي: أردوغان بدد أموالًا وأرواحًا وسيدفع الثمن

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المتخصص في الشأن التركي، إن أردوغان يعاني الآن من ارتباك واضح، خاصة أنه شعر بفقدان كل أوراق اللعبة في سوريا بعد تخلي الغرب عنه.وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة تليفزيونية، أن أردوغان في بداية الأزمة السورية كان مصرًا على إسقاط نظام بشار الأسد، ولكن بعد عقد اتفاق مع روسيا، تراجع عن هذا الأمر، وبدأ يقبل بالرئيس السوري ويتحاور معه، وأعلن في إحدى المرات أنه سيقبل بـ"الأسد" رئيسًا لسوريا في حال قبول الشعب السوري ذلك، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنطوي على تناقض لافت.وتابع المتخصص في الشأن التركي: "أردوغان يقف حائرًا الآن، وسيرضى بالفتات والقليل، وسيدفع ثمن مواقف في سوريا في أقرب انتخابات داخل تركيا، لأنه بدد أموالًا وأرواحًا، ولم يكن هناك أي عائد لتدخله سواء في سوريا أو ليبيا".