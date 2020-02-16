أنور إبراهيم: مهاتير محمد سيُسلم رئاسة وزراء ماليزيا كما تعهد

قال أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، وزعيم حزب عدالة الشعب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، اليوم الأحد، في بيان إن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، أكد له أنه سيتخلى عن رئاسة الوزراء كما تعهد من قبل.وقال أنور: إنه يفضل استمرار مهاتير محمد في قيادة البلاد حتى انتهاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن إبراهيم قوله: إن مسألة الانتقال ستكتمل في اجتماع المجلس الرئاسي لائتلاف "باكاتان هارابان" في 21 فبراير.وتردد أن الحزب الإسلامي الماليزي وحزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، وعدد محدود من القادة داخل حزب أنور يقومون بجمع توقيعات لدعم استمرار مهاتير محمد رئيسا للوزراء، وأكد أنور أن مهاتير محمد نفى أي دور له في هذه الجهود.