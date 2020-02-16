مليون شكوى تصل «حكومة مدبولي».. و«الوزراء»: الأعباء ثقيلة

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوي أنشأت بقرار من رئيس الجمهورية في 2014، ويتم الرد على هذه الشكاوي إلكترونيًا لعدم تكليف المواطن أي تكاليف أو عناء، وهذا يأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.أضاف مدير منظومة الشكاوي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن المنظومة تلقت اليوم الشكوى رقم مليون منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الكم من الشكاوى يعبر عن حجم الإمكانيات والموارد المتوفرة، لاستيعاب هذا العدد من الشكاوي.كما أكد مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء، حرص مجلس الوزراءعلى التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الشكاوي وفقًا لمضمونها وطبيعتها.وأوضح مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء، أن أكثر الشكاوي التي تأتي لمجلس الوزراء تتمحور حول الإسكان والمرافق، والتموين، لافتًا إلى أن هناك موقع الكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية، يستطيع المواطن من خلاله تقديم أي شكوى لمجلس الوزراء، أو الاتصال على رقم 16528.