غادة رجب في أول لقاء بعد زواجها في «معكم منى الشاذلي»

تحل الفنانة غادة رجب، وزوجها الشاعر عبدالله حسن، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، وذلك يوم الأربعاء المقبل.وتكشف غادة رجب، خلال الحلقة عن بداية قصة حبها لعبدالله وسر إخفائها لارتباطهما.كما تكشف خلال الحلقة ظروف الإصابة التي تعرضت لها في عينها بعد الزواج، وتقدم خلال الحلقة عددًا من أغاني المهرجانات ومنها "بنت الجيران".وعلقت الإعلامية منى الشاذلي، على غناء غادة رجب، خلال الحلقة مؤكدة أنها للمرة الأولى تسمع صوت غادة رجب وهي تغني بهذه الفرحة.