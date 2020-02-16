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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الجيش الليبي يستعد لمعركة الحسم في طرابلس (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:53 م
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه يعيد الانتشار في عدد من مدن وقرى غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث وجه آمر المنطقة العسكرية الزاوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم الأحد، تعليمات مهمة للوحدات العسكرية بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية في تقرير نشرته.
وأوضح التقرير، أنه خلال زيارة إلى الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة العجيلات، وجه "الهمالي" تعليماته بضرورة إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، مشيرًا إلى أن من يتخلف، سيتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة والتخلي عن الواجب العسكري.
وأضاف "التقرير" أن قاعدة "الوطية" الجوية المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس جاهزية سلاح الجو الليبي، لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة في ظل استمرار الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب الناشطين تحت مظلة حكومة الوفاق، في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي.
وأشار "التقرير" إلى أن تحول ليبيا لأكبر مخزون سلاح غير مراقب في العالم حيث أبدت الأمم المتحدة تخوفًا من كمية الأسلحة الكبيرة والمقدرة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، بسبب استمرار تركيا في نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ميليشيات الوفاق للوقوف ضد الجيش الليبي.

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