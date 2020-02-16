افتتاح الفرع 96 لبنك التعمير والإسكان بالمنوفية

افتتح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أحدث فروع البنك "فرع منوف" بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية، والنائب أسامة شرشر الصحفي وعضو مجلس النواب، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات البنك.وأوضح غانم أن فرع البنك بمدينة منوف هو الفرع رقم 96، ضمن سلسلة فروع البنك بجميع محافظات مصر، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التوسع الجغرافي والتي تهدف هذا العام إلى الوصول بعدد فروع البنك إلى 110 فرع بنهاية العام الجاري، وتقديم خدمات البنك المصرفية إلي أكبر عدد من العملاء لزيادة الحصة السوقية تحت مظلة الشمول المالي.وصرح غانم بأن البنك يسير قدما في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق خدمتي Mobile banking وinternet banking خلال شهر فبراير هذا العام وجاري التجهيز لافتتاح أول فرعين الكترونيين للبنك بنهاية هذا العام، كما يتم التوسع في منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات المصرفية.