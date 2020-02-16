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الملحن مدين يرد على اتهام حلمي بكر له بسرقة «حاجة مستخبية»

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:22 م
الملحن مدين
الملحن مدين
سناء إسماعيل
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رد الملحن والفنان مدين، على اتهام الموسيقار حلمي بكر، له بسرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية"، والتي غناها الفنان محمد حماقي، وتم سرقة لحنه وتقديمه في مهرجان "بنت اليجران".

وقال مدين في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه إلا أنا رغم إن أنا صاحب الموضوع وهو لحن حاجة مستخبية واللحن التركي والإسرائيلي كمان ومهرجان بنت الجيران بس أنا ساكت عشان مابحبش أعمل شو على الفاضي".

وأضاف: "بس لما ألاقي الأستاذ حلمي بكر طالع إمبارح مع الاستاذ عمرو أديب في برنامج الحكاية وقناة مهمة زي mbc بيتكلم على لحن أغنية حاجة مستخبية إن ده لحن ماحققش نجاح مع المطرب اللي اخدها (يقصد حماقي) وإن اللحن ده مسروق من لحن تركي!".

وأضاف: "عايز أقوله يا أستاذ حلمي اللي حضرتك ماتعرفوش إن الحمد لله لحن حاجة مستخبية كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير محمد حماقي ونجح جدًا في مصر والوطن العربي لدرجة إن النجاح ده وصل لتركيا وتواصلوا معايا بكل احترام وأخدوا مني اللحن بشكل رسمي وتُرجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم ebru_yaşar وحضرتك ممكن تتأكد بنفسك إن اسم الملحن (محمد أحمد فؤاد) زي اسمي في التنازل وبتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة".

وتابع: "عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتأكد من معلوماتك كويس عشان أنت كده مافرقتش عنهم حاجة هم سرقوا مجهودي وحضرتك بتضيعه وده شيء يؤسفني أنه يخرج من أستاذ كبير زي حضرتك ومش بس كده للأسف في حد اتهمني كمان إني سارقه من إسرائيل دخلت لقيت إنهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله والتاريخ كان من بعد نجاح الأغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش أكتر".

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