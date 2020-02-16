وزير الدفاع يبحث مع نظيره السنغالي تطورات الأوضاع في إفريقيا

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيديكي كابا وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا، بعد مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلتا البلدين.أعقب الاستقبال، لقاء موسعًا بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق بيراما جوب رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية، تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.من ناحيته، أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر، كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.