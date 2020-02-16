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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يشارك بختام النهضة الروحية لشهداء مصر بليبيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:49 م
الأنبا أنجيلوس
الأنبا أنجيلوس
تريزة شنودة
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استقبل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، أمس، الأنبا انجيليوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، في ختام النهضة الروحية لتذكار شهداء مصر بليبيا الأقباط والذي أقيم بمحافظة المنيا.

وقد ألقى الأنبا انجيليوس عظة بعنوان "من يشهد للسيد المسيح"، والتي ناقش بها موضوعات الثالوث فى السماء، وأن الطبيعة تخضع له مثل "عرس قانا الجليل، والمشي علي الماء، وسلطانه علي الموت، وغفران الخطايا ".

كما تمم رسامة ٧٠ شماسا في درجة أبسلتس من أبناء كنيستى القديس مارجرجس، في قرية الحتاحتة والعذراء مريم بقرية عزبة طانيوس خريجي المستوى الاول من مدرسة الشمامسة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، وينتهي بـ"سبت النور".

ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.

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