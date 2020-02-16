نتنياهو: نسعى لجعل مستوطنات الضفة جزءًا من إسرائيل

عقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اليوم الأحد، الجلسة الأسبوعية لحكومته.وقال نتنياهو، خلال تلك الجلسة، إن تل أبيب تعمل على تحويل أراضي مستوطنات الضفة الغربية إلى جزء رئيسي من إسرائيل، حسبما نشر موقع "وللا" الإسرائيلي.وأوضح، في مقال له تم نشره منذ يومين، تأييده لديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب، حول أن فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق، يتطلب استكمال عملية رسم الخرائط من قبل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، موضحًا: "يجب أن نرسم خطة الـ800 كيلومتر، والتي تشمل المنطقة التي سيتم فيها تطبيق السيادة الإسرائيلية، وسننهي هذه العملية في أسرع وقت ممكن".