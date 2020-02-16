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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر عن الشباب

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:17 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
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توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"، الذي يعقد على مدار يومي 18، 19 فبراير الجاري، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وسيعرض المفتي في كلمة رئيسة يلقيها خلال المؤتمر تجربة دار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وما قامت به من مجهودات ومشروعات ومبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف والإرهاب.

ويرافق المفتي في المؤتمر الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث سيلقي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر حول "الهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري"، كما يشارك في المؤتمر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والذي سيلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتدور محاوره حول مناقشة الأفكار والأيديولوجيا والبيئات المصنعة للتطرف، وقضية الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري، والشباب المسلم في أوروبا وأخطار التطرف، والتعدد الثقافي والديني وثقافة التسامح.

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