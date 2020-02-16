«صبحي» و«مرتضى» يستقبلان بعثة الزمالك (فيديو)

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمطار القاهرة، بعد عودتهم من العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت بعثة الفريق، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، عائدين من قطر بعد تتويجهم بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وتُوج الزمالك باللقب الأفريقي، بعد فوزه على الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، بالعاصة القطرية.