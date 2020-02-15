وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على ما أعلنه الناشط وائل غنيم حول وفاة الناشط السياسي والبرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار.وقال الباز فى برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، إن غنيم كشف خطة هروب مصطفى النجار عبر الحدود مع مهربين سودانيين عقب الحكم عليه فى قضية إهانة القضاء.واستعرض الباز فيديو لوائل غنيم يتحدث فيه عن مصطفى النجار؛ حيث قال إن النجار كان صديق العائلة لكنه أخطأ بالهروب عبر الحدود بطرق غير شرعية مع مهربين سودانين.وأكد الإعلامى محمد الباز، أن وائل غنيم كشف أن مصطفى النجاركان يسير وراء الإخواني محمد سلطان، كما أنه حسم الأمر بأن الحكومة المصرية ليس لها علاقة بوفاة مصطفى النجار.