باحث: الإرهابي محمود فتحي رجل المخابرات التركية

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإرهابي محمود فتحي، يترجم مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تأمل استنزاف الدولة المصرية ماليًا.وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، خلال لقائه ببرنامج "الكبسولة"، المُذاع على فضائية "extra news"، مع الإعلامية أماني الخياط، أن الارهابي محمود فتحي تقارب مع ياسين أقطاي، المستشار الإعلامي للرئيس التركي أردوغان، خلال 25 يناير 2011.وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الجماعة الإرهابية تعمل على تعبئة فكرية ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجهاد الإلكتروني وسيلة إرهابية لتعبئة الرأي العام.وأشار عمرو فاروق إلى أن الجماعة الإرهابية تصنع نجومية وهمية للإرهابي محمود فتحي، مؤكدًا أن أفكار محمود فتحي مستمدة من برامج أكاديمية التغيير.وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية: "محمود فتحي رجل المخابرات التركية".