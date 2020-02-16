حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 16 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج العقرب، اليوم 16 فبراير 2020، على النحو التالي:مهنيًا: قد يطرأ تغيير يريحك كثيرًا مع وصول القمر إلى برجك ما يشعرك بالطمأنينة، وربما يشير إلى حل خلاف بسيط مع أحد الزملاء.عاطفيًا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، قد تنجح حينًا وربما تفشل حينًا آخر.صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.