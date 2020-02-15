أحمد موسى يهنئ الزمالك بالسوبر: «كان ممكن يجيب 6»

حرص الإعلامي أحمد موسى، على تهنئة نادي الزمالك لفوزه بكأس السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعت بينه وبين نادي الترجي التونسي في الدوحة بقطر.قال موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد: "بهنئ نادي الزمالك وجمهوره وعشاقه ومجلس إدارته والمستشار مرتضى منصور، أمس أسعدوا كل مصر".أضاف: "أنا أعلنت أنني سأشجع نادي الزمالك؛ لأن البطولة مصرية، ولأن الزمالك والأهلي مسيطرين على كل البطولات الإفريقية".وتابع "عجبني الأداء الرجولي لنادي الزمالك، ونادي الترجي كان في حالته والزمالك كان أفضل كثيرًا وكان من الممكن أن يسجل 6 أهداف".وفاز الزمالك على الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.