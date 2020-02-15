نشأت الديهي: الاقتصاد المصري ينمو بسرعة الصاروخ (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معدل النمو هو أهم مؤشر اقتصادي يمكن الاستناد إليه في قياس ضعف أو قوة الاقتصاد.وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 11 عاما، وفقًا لما أكده المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء.وأوضح أن معدل النمو يدل على منظومة الاقتصاد كله، مشيرا إلى أن الخراب كله كان في 2010 و2011، حيث سقط الاقتصاد المصري خلال هذين العامين.وأشار "الديهي" إلى أنه خلال 2020 سيكون معدل نمو الاقتصاد المصري 6%، وفقًا لتقارير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أي ضعف المعدل العالمي الذي يصل لـ 3.3%.كما بين أن معدل النمو في مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وإفريقيا للعام الثالث على التوالي، مشددًا على أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020 ضعف معدل النمو في تركيا، و4 أضعاف معدل النمو في قطر، معقبًا: "كل اللي عند قطر شوية بترول بيبيعوهم ويصرفوا فلوسهم على الإرهابيين".وأكد أن الاقتصاد المصري ينمو ويسير بسرعة الصاروخ، معلقًا: "علينا أن نفخر بما وصلنا إليه، والشعب المصري هو السبب في ذلك وهو بطل معركة الإصلاح الاقتصادي".