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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لجنة تحكيم bt100 تختار الفائزين من رجال الأعمال والاقتصاد (فيديو)

السبت 15/فبراير/2020 - 06:29 م
جريدة الدستور
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اختارت لجنة التحكيم لاحتفالية bt 100 أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى.

وألقت لجنة التحكيم الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر
وتُمنح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالى، والصناعى، والقطاع العقارى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى شهدت تطورا سريعا ساعد على المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة لتكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذى انعكس بشكل إيجابى على أهداف الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وبالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، هايد بارك، بيبسييكو مصر، البنك التجارى الدولى CIB، السويس للأسمنت، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات GLC، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.


وتضم لجنة التحكيم كلا من الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع"، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى "المتحدة للخدمات الإعلامية".

كما تضم لجنة التحكيم أيضا كل من ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC، ومحمد عبد الباقى، رئيس تحرير مجلة بيزنس تو داى، ويوسف أيوب، رئيس تحرير موقع "صوت الأمة".

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