رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفيد فوزى: الانفصال بين الفنانين بسبب الخيانة أو الخلاف على أموال

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:10 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي مفيد فوزي إن أغلب أسباب الانفصال بين الفنانين إما خيانة أو خلاف على أموال أو إساءة لشخصه وخلاف على أملاك، وخيانة من صديقات زوجته.

وأضاف «فوزي» خلال لقائه في برنامج «تحيا الستات» مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر فضائية "النهار": «الفنان إنسان وحين تصبح المرأة الفنانة زوجة يتمنى من أعماق قلبه أن تترك العمل وتظل بالبيت وربما كان هذا الكلام في الرفض للعمل في الفن شهادة منه على سوء الفن».

واستدل على كلامه بأن هناك منتجا كبيرا رفض ذكر اسمه، وتزوج من صحفية وكان شرط الزواج هو العمل من البيت ولا يكون لها علاقة بالكتابة لأنها أصبحت زوجة المنتج الفلاني وقد قبلت لتعيش، وهذا نموذج في الحياة وهذا غير طبيعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول تعليق من وزيرة الصحة على حامل «كورونا» الأجنبى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لاعبو الزمالك بـ«صورة السيسي» فى قطر.. تحيا مصر

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«الحوكمة فى إفريقيا».. محاضرة بثقافة السويس

قصور الثقافة تبدأ استعداداتها لمهرجان أسوان الدولي للفنون

قصور الثقافة تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر»

ندوة تثقيفية بالغربية للحفاظ على مياه النيل