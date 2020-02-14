مفيد فوزى: الانفصال بين الفنانين بسبب الخيانة أو الخلاف على أموال

قال الإعلامي مفيد فوزي إن أغلب أسباب الانفصال بين الفنانين إما خيانة أو خلاف على أموال أو إساءة لشخصه وخلاف على أملاك، وخيانة من صديقات زوجته.وأضاف «فوزي» خلال لقائه في برنامج «تحيا الستات» مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر فضائية "النهار": «الفنان إنسان وحين تصبح المرأة الفنانة زوجة يتمنى من أعماق قلبه أن تترك العمل وتظل بالبيت وربما كان هذا الكلام في الرفض للعمل في الفن شهادة منه على سوء الفن».واستدل على كلامه بأن هناك منتجا كبيرا رفض ذكر اسمه، وتزوج من صحفية وكان شرط الزواج هو العمل من البيت ولا يكون لها علاقة بالكتابة لأنها أصبحت زوجة المنتج الفلاني وقد قبلت لتعيش، وهذا نموذج في الحياة وهذا غير طبيعي.