الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط (صور)







نجحت مساعي لجان المصالحات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "شريت ونعمان" وقبول رمز العفو (الكفن).

خصومة ثأرية

كان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أبنوب يفيد أنه تم عقد جلسة صلح تنهي الخصومة الثأرية بين عائلتي "شيريت ونعمان" دائرة مركز أبنوب بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة.

خصومة ثأرية

حيث تم الصلح والتراضي في حضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات ومجلس النواب ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد 600 من أهالي المركز والقرى المجاورة وقيام عائلة نعمان بتقديم رمز العفو لعائلة شيريت وذلك بالسرادق المقام بتقسيم غزالي خلف الإدارة الزراعية ببندر أبنوب.

خصومة ثأرية

جاء ذلك من خلال مساعي لجان المصالحات وخطة مديرية أمن أسيوط فى إنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية القائمة والعمل على إنهائها صلحًا وذلك تعميقًا للشعور الأمني لدى المواطنين ومنعًا لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمني.