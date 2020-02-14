مفيد فوزي: «الحب رغبة والجواز زي البطيخة» (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الأساس الناجح في الزواج هو الحب، لذلك نجد أن زواج الصالونات ينتهي بعد فترة.وأضاف فوزي خلال لقائه في برنامج "تحيا الستات" مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر فضائية «النهار»: «زواج الحب من الممكن أن يسقط ما لم jكن هناك رغبة الاثنين في أن يكملوا»، مشيرًا إلى أن الزواج مثل البطيخة إما حمراء أو قرعة.وتابع: «معنى الحب في البداية رغبة، ورغبة في الاستمرار مع الحبيب، ورغبة في التواصل أن يبقى معه».واستشهد بمقولة توفيق الحكيم: «باب الحياة واسع وبعض العقول هي الضيقة» ومقولة يوسف إدريس: «لست أدري لماذا بعض الكلمات تضغط عند رأس الرجل على أنها جنسية» وهذا دلالة أننا نفكر بهذه الخلفية.