نانسى تغازل المصريين فى أول ظهور بعد حادث الفيلا (صور)

صعدت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، على مسرح استاد القاهرة لإحياء خامس فقرات أقوى حفل غنائى احتفالا بعيد الحب، وبدأت الحفل بأغنية "ما تيجى هنا" وسط حضور 30 ألف متفرج.وهنأت نانسى عجرم الجمهور بعيد الحب قائلة: "أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم"، وغازلت المصريين بغناء أغنية "لو سألتك أنت مصري".وقدمت نانسي أغنيات منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، أطبطب وأدلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك".وكان النجم وائل جسار أطرب جمهوره فى رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق، منها: "مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة"، واختتم حفله بأغنية "نخبى ليه"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.ويعد حفل نانسي الظهور الأول لها في مصر عقب حادث القتل الذي وقع في منزلها بلبنان منذ أسابيع.